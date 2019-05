Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehender Lagerhalle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Mittwochabend (08.05.2019) in einer leerstehenden Lagerhalle am Zuckerleweg offenbar ein Feuer gelegt. Mehrere Zeugen bemerkten gegen 20.50 Uhr, dass starker Rauch aus dem Gebäude dringt und alarmierten die Feuerwehr. Nach ersten Ermittlungen halten sich auf dem Gelände des Öfteren unberechtigte Personen auf. Wer den Brand gelegt hat, kann derzeit nicht gesagt werden. Aufgrund der schlechten Bausubstanz kann der Schaden bislang nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

