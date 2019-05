Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 35-Jähriger nach mutmaßlicher Diebestour festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.05.2019) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Ladendiebstähle begangen und eine 23-jährige Frau bestohlen zu haben. Eine 40-jährige Detektivin beobachtete den Tatverdächtigen gegen 19.40 Uhr, wie er in einer Parfümerie an der Königstraße zwei Parfums an sich nahm und damit ohne zu bezahlen das Geschäft verließ. Die 40-Jährige folgte dem Mann und sah, wie er in eine nahegelegene Drogerie ging und dort die Parfums in einen Kulturbeutel steckte. Als er eine Packung Rasierklingen geöffnet hatte, sprachen ihn die Detektivin und weitere Mitarbeiterinnen der Drogerie an. Nachdem Angestellte die Polizei alarmierten, ließ der 35-Jährige den Kulturbeutel fallen, nahm die beiden Parfums an sich und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung. Kurz nach 20.00 Uhr stahl der Tatverdächtige in einer Gaststätte an der Theodor-Heuss-Straße eine Geldbörse aus der Handtasche einer 23-Jährigen Frau. Gäste beobachteten dies, hielten den mutmaßlichen Dieb fest und übergaben ihn den alarmierten Polizeibeamten. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung aus den vorangegangenen Taten, gelang es den Beamten, ihm auch die Ladendiebstähle zuzuordnen. Der Tatverdächtige Deutsche wird im Laufe des Donnerstags (09.05.2019) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt.

