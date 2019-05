Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.05.2019) in der Leuschnerstraße einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der offenbar einem 41-Jährigen mutmaßliches Kokain verkauft hat. Die Beamten beobachteten gegen 17.15 Uhr die beiden Männer in einem Hinterhof bei einer Geldübergabe. Der 20-Jährige holte anschließend offensichtlich etwas aus einem Versteck unter einer Treppe und übergab es an den 41-Jährigen, der es im Gesäßbereich unter seiner Bekleidung versteckte. Danach trennten sich die beiden, der 20-Jährige betrat ein Gebäude. Die Beamten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest, bei ihm fanden sie rund ein halbes Gramm Kokain auf. Gegen 19.30 Uhr sahen die Polizeibeamten den 20-Jährigen erneut in der Leuschnerstraße und nahmen ihn fest, bei der Durchsuchung fanden die Beamten keine Beweismittel auf. Der 41-Jährige wurde nach der Anzeigenaufnahme wieder entlassen. Der 20-jährige einschlägig polizeibekannte eritreische Tatverdächtige wird am Donnerstag (09.05.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

