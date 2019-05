Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (08.05.2019) am Rotebühlplatz einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift zu handeln. Die Beamten beobachteten den Mann gegen 19.10 Uhr, wie er im Bereich eines Treppenabgangs einen Gegenstand versteckte. Sie kontrollierten den Tatverdächtigen daraufhin und fanden an der Treppe ein Tütchen mit 19 Tabletten eines Substitutionsmedikaments, in der Nähe lagen weitere sieben Tabletten. Der griechische Staatsangehörige wurde am Donnerstag (09.05.2019) dem Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

