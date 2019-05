Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (09.05.2019) aus einer Tiefgarage am Max-Gutenkunst-Weg ein Motorrad gestohlen. Der 50 Jahre alte Besitzer bemerkte am Freitagmorgen, dass sein Motorrad der Marke BMW R1200 GS Adventure mit dem amtlichen Kennzeichen S-B 534 von seinem Stellplatz gestohlen worden war. Ein Zeuge sah das Motorrad mit einem Zeitwert von zirka 16.000 Euro am Vortag zwischen 09.00 Uhr und 12.00 Uhr zum letzten Mal. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße in Verbindung zu setzen.

