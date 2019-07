Polizeipräsidium Mannheim

Am Samstag kurz nach 19.00 Uhr kam ein BMW-Fahrer auf der B 44, von Lampertheim in Richtung Mannheim fahrend, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Das hochmotorisierte Fahrzeug war mit fünf jungen Männern besetzt, von denen ein 18- und ein 19-jähriger, die sich auf dem Rücksitz befanden, ihren schweren Verletzungen im Krankenhaus erlagen. Ein 19-jähriger, der sich ebenfalls auf dem Rücksitz befand, schwebt derzeit noch in Lebensgefahr. Der 19-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingewiesen. Zur Unfallaufnahme war die Fahrbahn in Richtung Süd für ca. 4 Stunden gesperrt. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde ein Sachverständiger hinzugezogen und der total beschädigte BMW sichergestellt.

