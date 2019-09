Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm Allewind - Vermisstensuche nimmt glückliches Ende

Ulm (ots)

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei am gestrigen Samstag und auch die gesamte Nacht zum Sonntag in Ulm Allewind zu Gange gewesen. Eine 77-jährige Frau hatte am gestrigen Samstag am frühen Nachmittag ihre Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Frau war zu befürchten, dass diese ohne fremde Hilfe in eine hilflose Lage geraten könnte. Die Polizei suchte mit starken Bodenkräften und mit einem Hubschrauber nach der Vermissten. Auch ein Spezialsuchhund der Polizei kam zum Einsatz. Die Vermisste konnte dann am Sonntagvormittag nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Ortsrand Allewind aufgefunden werden und wird aktuell medizinisch betreut. Die Polizei hat auch über die sozialen Medien nach der Frau gefahndet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

