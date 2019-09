Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Trunkenheit im Verkehr, Fluchtversuch endet mit Sturz

Ulm (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Sonntag zu einer Überprüfung eines 44-jährigen Mannes. Den eingesetzten Polizeibeamten ist ein Mann aufgefallen, der mit seinem E-Bike die Kapellenstraße befuhr. Aufgrund der deutlich sichtbaren Schlangenlinien und unsicherer Fahrweise führten die Beamten bei dem Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab eine deutlich alkoholbedingte Verkehrsuntüchtigkeit. Nach der Bekanntgabe von seinem Ergebnis suchte der 44-jährige sein Heil in der Flucht. Der E-Bike-Fahrer konnte 15 Meter über eine angrenzende Wiese verfolgt werden bis er alleinbeteiligt eine ca. 1 Meter hohe Hofeinfahrt hinabstürzte. An einem weiteren Fluchtversuch wurde er durch die Polizeibeamten gehindert. Der Mann zog sich hierbei keine Verletzungen zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus zur Blutentnahme verbracht, welche durch die Staatsanwaltschaft Ulm angeordnet wurde. Der Radfahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650779)

