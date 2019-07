Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Diebstahl von E- Bikes

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag, 16.07., auf Mittwoch, 17.07.2019, betraten bislang unbekannte Täter aus Richtung Bahndamm unberechtigt ein Wohngrundstück in der Joseph-Hayden-Straße und entwendeten aus der darauf befindlichen Garage zwei Fahrräder mit E- Bike Nachrüstung im Gesamtwert von circa 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-4950

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de



