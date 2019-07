Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen (72/1707)

Speyer (ots)

17.07.2019, 20:40 Uhr

Vier jugendliche Täter haben gestern Gartenhäuser im Freigelände eines Speyerer Baumarktes in Brand gesetzt. Der Brand führte zu erheblicher Brandentwicklung, sodass das komplette Schadensausmaß zunächst nicht einschätzbar war. Die Feuerwehr rückte mit 4 Löschfahrzeugen an und bekämpfte erfolgreich den Brand. Durch einen Mitarbeiter konnten vier männliche Jugendliche beobachtete werden, die vom Brandort flüchteten. Anhand der beschriebenen Fluchtrichtung wurde mit 4 Streifenbesatzungen im Nahbereich gefahndet und die 4 Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren letztlich an der Natostraße gestellt und festgenommen. Nach der Durchsuchung aller Personen wurden diese auf die Dienststelle verbracht und dort an ihre Eltern überstellt. Bei einem 16-jährigen Täter wurde während der Durchsuchung zudem ein Joint aufgefunden, sodass ihn nun auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

