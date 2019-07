Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Brand eines Nebengebäudes

Nisbill (ots)

In den frühen Morgenstunden, 04:32 Uhr, des 29. Juni wurde das Polizeihauptrevier Wismar über einen Brand eines Nebengebäudes eines Wohnhauses in Nisbill informiert. Vor Ort eingetroffen, waren die Freiwilligen Feuerwehren Warin und Jesendorf bereits mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Kameraden brachten den in voller Ausdehnung brennenden Gebäudeteil schnell unter Kontrolle und löschten das Feuer. Im Rahmen der folgenden polizeilichen Ermittlungen wegen Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung ordnete die Staatsanwaltschaft Schwerin den Einsatz eines Brandursachenermittlers an. Nach Abschluss seiner Untersuchung des Brandortes stellte er fest, dass das Feuer auf eine technische Ursache zurückzuführen war. Die Höhe des Sachschadens wird auf 50.000 EUR geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell