Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfallbilanz vom Wochenende

Wismar (ots)

Am vergangenen Wochenende (Samstag 00:00 Uhr - Montagmorgen) verzeichneten die Dienststellen der Polizeiinspektion Wismar insgesamt 38 Verkehrsunfälle im Landkreis Nordwestmecklenburg. Darunter drei Verkehrsunfälle mit insgesamt sieben verletzten Personen und einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person (wir berichteten: POL-HRO - Tödlicher Verkehrsunfall auf der BAB 20 s. 30.06.2019 - 22:21).

Drei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro waren das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Nachmittag des 29. Juni in Gägelow, bei dem zwei Pkw im Kreuzungsbereich der 105/Klützer Straße miteinander kollidierten. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 24-jährige Frau mit ihrem Pkw mit dem Auto eines Vorausfahrenden kollidiert, als dieser kurz nach dem Einbiegen in die Klützer Straße wenden wollte. Alle Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden.

Bereits am Morgen desselben Tages stießen zwei Autos in Wismar im Kreuzungsbereich Schweriner Straße / Dr.-Leber. Straße / Dahlmannstraße / Dankwartstraße zusammen. Dabei zogen sich zwei der drei Insassen leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden belief sich auf ca. 13.000 EUR. Ursächlich dürfte die Nichtbeachtung der Ampelschaltung durch einen der beiden Fahrzeugführer gewesen sein. Die Kripo Wismar übernahm die Ermittlungen.

Am 29. Juni, 13:10 Uhr, wurde die Polizei in Grevesmühlen über ein verunfalltes Quad auf der B 104 zwischen Rehna und Roduchelstorf informiert. Nach ersten Ermittlungen der Beamten vor Ort wurde die 27-jährige Fahrerin aus einer Rechtskurve herausgetragen und stieß gegen die Außenschutzplanke. Dabei rutsche der Sozius, die 8-jährige Tochter der Fahrerin, von der Sitzbank und wurde leicht verletzt. Die 27-Jährige erlitt einen Schock. Mutter und Tochter wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug 3.000 EUR.

