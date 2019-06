Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Exhibitionist in Wismar gestellt

Wismar (ots)

Am frühen Abend des gestrigen Tages wurde das Polizeihauptrevier über einen Mann informiert, der in der Nähe des Sportplatzes am Kagenmarkt exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben soll. Vor Ort eingetroffen beschrieben Zeugen der Streifenwagenbesatzung den Tatverdächtigen derart gut, dass dieser im Verlauf der nachfolgenden Suche innerhalb weniger Minuten gestellt werden konnte. Nach Abschluss der sich anschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen.

