Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Sturz durch Trunkenheit, Fahrt mit Fahrrad endet im Krankenhaus

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein 24-Jähriger gemeinsam mit seinem Bruder die Esperlinggasse in Ingoldingen in Richtung Hochdorf. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung kam der Bruder des 24-Jährigen mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt zum Sturz und verletzte sich schwer. Beide Männer standen unter erheblichem Alkoholeinfluss und waren absolut fahruntüchtig. Die Brüder wurden in eine nahegelegene Klinik verbracht und dort versorgt. Beide mussten Blut abgeben und sehen einem Strafverfahren entgegen. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1650442)

