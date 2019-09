Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Verkehrsunfall, schwer verletzt durch Fahrfehler

Ulm (ots)

Zu einem Unfall kam es gestern auf der Straße zwischen Asch in Richtung Bermaringen. Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seiner Ducati in eine verengte Rechtskurve ein. Aufgrund eines Fahrfehlers hat der Kraftradlenker die Kontrolle verloren und kam nach links von der Straße ab. Am Fahrbahnrand durchbricht sein Krad zwei Schutzplankenbefestigungen und stürzte etwa 5 Meter die Böschung hinab. Der junge Mann selbst prallte von der Schutzplanke ab und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Durch Rettungskräfte wurde er in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 EUR. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (De) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1648453)

