Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Burweger Bauernhaus ein

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, den 21.07., 11:00 h und Mittwoch, den 31.07., 15:00 h in Burweg in der Blauen Straße nach dem Einschlagen einer Fensterscheibe neben der Hauseingangstür in ein dortiges Bauernhaus eingestiegen.

Ob und was der oder die Einbrecher dann bei der anschließenden Durchsuchung erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest.

Bisher wird von einem Schaden in Höhe von mehrere hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Oldendorf unter der Rufnummer 04144-7879.

