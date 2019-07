Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Apensener Bäckerei, Motoroller in Buxtehude entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte Einbrecher in Apensener Bäckerei

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntagmorgen 05:00 h und Sonntagabend 23:40 h in Apensen in der Stader Straße in das Produktions- und Bürogebäude einer Bäckerei in der Stader Straße in apensen eingedrungen und haben sämtliche Räumlichkeiten durchsucht.

Den Tätern gelang es dabei zwei Tresore zu erbeuten und diese dann mit einem ebenfalls entwendeten Firmenfahrzeug, einem weißen Ford Transit mit dem Kennzeichen STD-BS 290, zunächst abzutransportieren.

Anschließend luden die Einbrecher das Diebesgut dann vermutlich in ihr eigenes Fahrzeug um und ließen das entwendete Fahrzeug dann auf dem Parkplatz des REWE-Marktes zurück.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-536 zu melden.

2. Motoroller in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannte Rollerdiebe haben am gestrigen Sonntag zwischen 15:10 h und 18:05 h in Buxtehude-Altkloster in der Hauptstraße einen dort abgestellten Motorroller entwendet.

Der weiße Peugeot Speedfight 3 hat das Kennzeichen 214 JSA und stellt einen Wert von ca. 400 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

