POL-STD: Arbeiten an der Ostebrücke im Zuge der B 73 in Hechthausen Hechthausen - Vollsperrung erforderlich

Stade (ots)

Die Bauarbeiten an der Ostebrücke im Zuge der B 73 in Hechthausen werden voraussichtlich bis zum 09.08.2019 andauern. In dieser Zeit ist eine Vollsperrung des Straßenverkehrs von Montag bis Freitag in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr erforderlich.

Wegen der Auf- und Abbauzeiten der Absperrung kann es vorkommen, dass die tatsächliche Absperrzeit der Brücke an einzelnen Tagen kürzer ist als angegeben.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Stade bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Stefanie Wacker Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr Geschäftsbereich Stade Fachbereich 3 Harsefelder Str. 2 21680 Stade Telefon: +49 4141 601-383

