Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drei Tatverdächtige nach Raubüberfall auf Buxtehuder Tankstelle festgenommen

Stade (ots)

Am gestrigen Abend kam es gegen 20:15 h in Buxtehude in der Apensener Straße zu einem Raubüberfall auf eine dortige Tankstelle.

Zwei dunkel gekleidete und maskierte hatten zu der Zeit den Tankstellenshop betreten und die dort anwesende 47-jährige Angestellte aus Stade mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht und dann diverse Zigarettenpackungen aus den Regalen genommen und in einen Rucksack verstaut.

Der Versuch noch Geld aus der Kasse zu erbeuten, scheiterte, da diese gerade wegen eines Bezahlvorganges durch einen im Kassenraum anwesenden 27-jährigen Kunden aus Buxtehude gesperrt war. Anschließend flüchteten die Täter dann in Richtung Fichtenweg.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen aus Buxtehude, Stade und Neu Wulmstorf sowie Hundeführern aus Stade und ersten Ermittlungen im Umfeld der Tat, verdichtete sich dann später der Tatverdacht gegen einen 23-jährigen, der Polizei bereits aus anderen Ermittlungen bekannten Buxtehuder.

Bei der anschließenden Durchsuchung einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus konnten bereits zwei Stunden nach der Tat drei junge Männer im Alter von 16, 18 und 23 Jahren aus Buxtehude, Stade und Hamburg wegen dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen und in den Buxtehuder Polizeigewahrsam eingeliefert werden.

Sie mussten sich dort zunächst erkennungsdienstlichen Maßnahmen und ersten Vernehmungen unterziehen. Die Ermittlungen gegen die drei Männer dauern weiter an.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden weitere Beweismittel aufgefunden und sichergestellt. Die beiden bei der Tat anwesenden Opfer blieben bis auf einen Schrecken augenscheinlich unverletzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

