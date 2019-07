Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Großfeuer richtet Schaden in Millionenhöhe an - keine Personen oder Tiere verletzt

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht wurde gegen kurz vor 04:00 h der Feuerwehr und der Polizei ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Aspe in der Wedeler Straße gemeldet.

Ein aufmerksamer Nachbar hatte laute Knallgeräusche wahrgenommen, das Feuer entdeckt und dann sofort den Notruf gewählt.

Zunächst war eine Scheune in Brand geraten, die Flammen waren dann aber auf das angrenzende Wohn- und Wirtschaftsgebäude übergeschlagen und hatten dieses ebenfalls in Brand gesetzt.

Als die ersten Einsatzkräfte der alarmierten Ortwehren aus der Samtgemeinde Fredenbeck und die Feuerwehren Bargstedt, Brest und Farven, die nachalarmiert wurden, an der Brandstelle eintrafen standen die Gebäude bereits in Vollbrand.

Zusätzlich mussten für die Löscharbeiten die beiden Drehleitern aus Stade und Harsefeld eingesetzt werden. Insgesamt waren etwa 250 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Trotz des schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die Gebäude nicht gehalten werden und brannten nieder. Den Feuerwehrleuten gelang es noch einige Jungrinder aus einem Anbau ins Freie zu bringen und umliegende weitere Gebäude zu schützen.

Die Bewohner des Hauses konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Der eingesetzte Rettungsdienst und die Ablösung durch die DRK Bereitschaft Stade brauchte nicht eingreifen. Nach ersten Schätzungen von Polizei und Feuerwehr dürfte sich der Gesamtschaden auf über 1 Million Euro belaufen.

Zur Brandursache können bisher noch keine Angaben gemacht werden, Polizeibeamte aus Stade und Tatortermittler nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen und Zeugenbefragungen vor.

Genaue Ergebnisse werden aber erst nach den Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet, die in den kommenden Tagen anlaufen werden.

Fotos vom Brand in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell