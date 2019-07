POL-STD: Vollsperrung K 36 - Deckensanierung Ortsumgehung Horneburg

Polizeiinspektion Stade

Der Landkreis Stade teilt mit, dass auf der Ortsumgehung Horneburg (Kreisstraße 36 - Altländer Straße), zwischen dem Kreisverkehr mit der B 73/L 130 und dem kreuzenden "Horneburger Mühlenbach" die Asphaltdeckschicht erneuert wird. Die Baumaßnahme beinhaltet auch den Einmündungsbereich "Schützenweg". Die Bauzeit wird 1 Woche betragen und voraussichtlich am Mittwoch, dem 31.07.2019 beginnen und spätestens am 10.08.2019 abgeschlossen sein.

Die Arbeiten an der Kreisstraße 36 erfolgen unter Vollsperrung, die zwischen dem Kreisverkehr B 73/L 130 und dem "Marschdamm" eingerichtet wird. Die Zufahrt zu den Anliegergrundstücken zwischen "Marschdamm" und Brücke über den "Horneburger Mühlenbach" ist frei.

Die Bauzeit der K 36 wurde - in enger Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Stade und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr/Geschäftsbereiche Stade und Verden - in die Sommerferien gelegt und so terminiert, dass während der Bauzeit K 36, die Straße "Am Buschteich" in der Ortsdurchfahrt Dollern einschließlich des Bahnübergangs (Straßenbauarbeiten im Zuge der L 125) frei ist.

Der Fußgänger- und Radverkehr wird durch die Deckensanierung K 36 nicht beeinträchtigt.

Auf die Vollsperrung der Kreisstraße 36 wird weiträumig über Hinweisbeschilderung aufmerksam gemacht. Die Ableitung des Schwerverkehrs erfolgt ab Stade auf die B 73.

Der Landkreis Stade bittet alle Verkehrsteilnehmer - in dem genannten Zeitraum - die Ortsumgehung Horneburg (K 36) großräumig zu umfahren.

