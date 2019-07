Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannter raubt 26-jähriger Staderin die Handtasche - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Am gestrigen Sonntagabend gegen 22:50 h ist es in der Stader Innenstadt zu einem Handtaschenraub gekommen. Zu der Zeit war eine 26-jähriger Staderin in der Fußgängerstraße in der Holzstraße unterwegs als sich ein bisher unbekannter Täter näherte und versuchte ihr die Handtasche zu entreißen.

Da die couragierte junge Frau aber nicht sofort loslassen wollte, kam es zu einem kurzen Gerangel, in dessen Verlauf der Täter dem Opfer mit der Faust ins Gesicht schlug.

Als die 26-Jährige zu Boden ging, konnte der Unbekannte die Tasche nach einem kurzen Kampf erbeuten und damit in die Kleine Beguinenstraße zu Fuß flüchten.

Die Staderin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste im Elbeklinikum Stade versorgt werden.

Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 29 Jahre alt - Ca. 170 cm groß und schlnak - Südländisches Aussehen - War zur Tatzeit mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider bisher ohne Erfolg.

Zeugen, die den Täter und/oder die Tat beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell