POL-STD: Unbekannter Räuber scheitert beim Versuch Tankstelle in Buxtehude zu überfallen - Polizei sucht Zeugen, Serie von Kupferdiebstählen - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

1. Unbekannter Räuber scheitert beim Versuch Tankstelle in Buxtehude zu überfallen - Polizei sucht Zeugen

In der vergangenen Nacht gegen 02:25 h ist hat sich ein bisher unbekannter Mann in Buxtehude in der Apensener Straße auf das Gelände einer dortigen Tankstelle von außen an den Nachtschalter begeben und den im Gebäude befindlichen 61-jährigen Angestellten unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, Geld herauszugeben.

Der Mitarbeiter hatte dann aber sofort richtig reagiert, war nach hinten ins Büro geflüchtete und hatte den Notruf gewählt.

Der erfolglose Täter schlug dann noch mehrfach gegen die verschlossene Eingangstür des Tankstellenshops und flüchtete anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung in die Dunkelheit.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider bisher erfolglos. Der Räuber konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175 bis 185 cm groß und kräftig gebaut - Trug zur Tatzeit eine blaue Jacke und hatte sich mit einem schwarzen Tuch vermummt - Sprach Deutsch mit ausländischem Akzent

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Serie von Kupferdiebstählen - Polizei sucht Zeugen

Seit Ende Juni ist es im Landkreis zu einer Serie von Kupferdiebstählen gekommen, bei denen bisher unbekannte Täter in und um Harsefeld in der Nacht vom 24. auf den 25.06. an einem kombinierten Wohn- und Geschäftshaus in der Steinfeldstraße und an der Schule in der Meybohmstraße sowie in der Nacht vom 11. auf den 12.07. in der Herrenstraße am Rathaus, in der Jahnstraße am Sporthaus, in Bargstedt in der Landstraße und an der Grundschule Ahlerstedt jeweils mehrere Endstücke von Kupferfallrohren abmontiert und mitgenommen haben.

Zwischen dem 13. und 15.07. haben dann möglicherweise dieselben Täter in Stade in der Harsefelder Straße in Stade ebenfalls fünf Fallrohrendstücke abgebaut und ebenfalls entwendet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich an allen Tatorten auf über 2.000 Euro belaufen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Kupferklau in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-909590 bei der Polizeistation Harsefeld oder unter 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

