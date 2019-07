POL-GS: Pressebericht der Polizei Seesen vom 08.07.2019

Polizeiinspektion Goslar

Kennzeichendiebstahl

In der Zeit vom 06.07.2019, 12.30 Uhr, bis 07.07.2019, 11.50 Uhr, wurden von einem Pkw des Paritätischen Wohlfahrtverbandes, welcher auf dem Parkplatz "An der Landesbahn" in Seesen abgestellt war, beide Kennzeichen entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Seesen unter 05381/9440. (gol)

Wildunfall

Am 08.07.2019, um 00.30 Uhr, befuhr ein 32 jähriger Mann aus Duderstadt mit seinem Pkw die B 243 von Seesen kommend in Rtg. Osterode. In Höhe der Schlackenmühle kam es zu einer Kollision mit einem über die Fahrbahn wechselnden Dachs. Am Pkw entstand dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. (gol)

