Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Stader Wohnhaus, Motorroller in Neukloster entwendet

Stade (ots)

1. Unbekannte Einbrecher in Stader Wohnhaus

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit von Mittwochnachmittag, 14:30 h bis Donnerstagmorgen, 08:30 h in Stade im Dubbenweg nach Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen.

Was bei der anschließenden Durchsuchung erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht genau fest, der Gesamtschaden wird daher zunächst auf ca. 1.000 Euro beziffert.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Motorroller in Neukloster entwendet

Unbekannte Diebe haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 16:25 h und Donnerstag, 10:30 h in Neukloster am dortigen Bahnhof einen Motorroller geknackt und anschließend entwendet.

Der schwarze Roller der Marke Benzhou hat das Kennzeichen 741 DDS und stellt einen Wert von ca. 1.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04141-102215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell