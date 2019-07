POL-STD: Polizei Hamburg sucht Tatorte für Einbrüche und Diebstähle, Polizei Drochtersen sucht Unfallbeteiligten, Motorradfahrer kommt von der Straße ab - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher unterwegs

Polizeiinspektion Stade

Polizei Hamburg sucht Tatorte für Einbrüche und Diebstähle, Polizei Drochtersen sucht Unfallbeteiligten, Motorradfahrer kommt von der Straße ab - Polizei sucht Zeugen, Einbrecher unterwegs

Stade

1. Polizei Hamburg sucht Tatorte für Einbrüche und Diebstähle - möglicherweise auch Betroffene im Landkreis Stade

Am 06.07. wurde in Hamburg von der Polizei eine Person am S-Bahnhof Veddel aufgegriffen und kontrolliert. Der 31-Jährige hatte einen Bolzenschneider und anderes Einbruchswerkzeug dabei. Zusätzlich wurde bei ihm eine größere Menge von vermutlichem Diebesgut aufgefunden, für das die Hamburger Ermittler nun auf der Suche nach den Geschädigten bzw. den Tatorten sind.

Es ist durchaus möglich, dass die Gegenstände auch aus Taten aus dem Landkreis Stade stammen könnten.

Die Beamten fragen nun:

"Wer erkennt hier sein Eigentum wieder oder kann Hinweise zur Herkunft des einen oder anderen Gegenstandes geben?"

Hinweise bitte an die Polizei Hamburg, LKA 182, 040-4286-71824

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade

2. Polizei Drochtersen sucht Autofahrer als Unfallbeteiligten

Am Freitag, den 12.07. ist es gegen 23:30 h in Drochtersen in der Asseler Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Ermittler jetzt den beteiligten Autofahrer suchen.

Zu der Zeit war ein 24-jähriger Stader mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Landesstraße 111 unterwegs und musste in Höhe der Johann-Grodtmann-Schule einer Gruppe Fußgänger ausweichen.

Dabei geriet der Stader über den Grünstreifen auf die Fahrbahn und wurde dort von einem bisher unbekannten, entgegenkommenden Autofahrer mit seinem PKW touchiert.

Nachdem dieser angehalten und man sich verständigt hatte, wurde allerdings versäumt, die Personalien auszutauschen.

Der Radfahrer wurde bei dem Unfall entgegen ersten Aussagen leicht verletzt.

Die Ermittler der Polizeistation Drochtersen suchen nun den Autofahrer und bitten diesen, sich unter der Rufnummer 04143-911880 zu melden.

3. Motorradfahrer kommt von der Straße ab und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Am gestrigen späten Abend kam es vermutlich gegen 21:30 h zu einem Verkehrsunfall, der aber erst später entdeckt wurde.

Zu der Zeit war ein 47-jähriger Fahrer eines BMW-Mototorrades aus Hollern-Twielenfleth auf der Straße Jorkerfelde in Richtung Jork unterwegs und kam aus bisher ungeklärter Ursache in einer 90 Grad Linkskurve an der Ecke Ostfeld von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen.

Im weiteren Verlauf stürzte der 47-Jährige von seinem Krad und rutschte ca. 10 Meter in einen wasserführenden Graben. Nur durch Zufall wurde der Unfallbeteiligte von vorbekommenden Verkehrsteilnehmern entdeckt, die sofort den Notruf gewählt hatten.

Der BMW-Kradfahrer wurde nach der Erstversorgung durch die Besatzung eines Horneburger Rettungswagens mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige Hinweise dazu geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-912970 bei der Jorker Polizeistation zu melden.

4. Einbrecher in Hammah, Ritschermoor und am Lühe-Anleger und im Freibad Hollern-Twielenfleth an der Elbe

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 20:00 h und 14:30 h in Hammah in der Straße Westerende nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen und haben sämtliche Räume durchsucht. Was der oder die Täter dabei erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht fest, der Gesamtschaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Himmelpforten unter 04144-616670.

Ebenfalls bisher unbekannte Täter haben am Mittwoch gegen 21:40 h in Ritschermoor versucht, in ein dortige Haus einzudringen nachdem zuvor die Hintertür aufgehebelt und eine Fenster eingeschlagen wurde. Nachdem die Unbekannten durch Zeugen beobachtet und vermutlich durch die Tochter der Geschädigten gestört wurden, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Schaden dürfte hier ebenfalls auf mehrere hundert Euro zu schätzen sein.

Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143911880.

Der dritte Tatort in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch lag am Lühe-Anleger in Grünendeich an der Elbe. Dort haben Unbekannte die Tür eines Verkaufswagens aufgehebelt und dann vom Tresen die Registrierkasse mit Kleingeld erbeutet. Der angerichtete Schaden wird hier auf ca. 500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter 04142-811980.

Möglicherweise die gleichen Täter haben in der Nacht noch versucht, die Eingangstür des Kiosks im Freibad Hollern-Twielenfleth aufzubrechen, sind daran aber gescheitert.

Auch hier werden Zeugen gebeten, sich an die Polizei in Steinkirchen zu wenden.

