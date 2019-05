POL-VDMZ: PKW Brand A60 - Autobahndreieck Mainz

Verkehrsdirektion Mainz

Aufgrund eines technischen Defekts geriet ein PKW Kleinwagen heute gegen 16:30 Uhr auf der Autobahn 60 Richtungsfahrbahn Bingen, in Höhe des Autobahndreiecks Mainz, in Brand. Der Fahrer konnte das Fahrzeug noch rechtzeitig auf die Sperrfläche an der Überleitung A60 / A643 abstellen und das Fahrzeug verlassen. Sofort nach dem Abstellen fing das Fahrzeug im Motorraum Feuer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Hauptfahrbahn der A60, sowie die Überleitung der A643 auf die A60 voll gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde durch die Berufsfeuerwehr Mainz gelöscht. Die Fahrbahnen blieben für die Dauer der Löschung gesperrt. Im Anschluss konnte jeweils eine Fahrspur wieder frei gegeben werden. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Teerdecke auf der Sperrfläche beschädigt, zu einem Personenschaden kam es glücklicherweise nicht.

