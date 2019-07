Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Rollerdiebstahl in Buxtehude

Stade (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, den 25.07., 14:00 h und Montag, den 29.07., 10:30 h haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude am Kleinbahnhof einen dort geparkten Motorroller geknackt und entwendet.

Der grau-schwarze Roller der Marke REX hat das Kennzeichen 827 RVK und stellt einen Wert von ca. 500,00 Euro dar.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Rollerdiebe bzw. den Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

