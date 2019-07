Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Golfclubrestaurant ein, Polizei Buxtehude sucht Helmeigentümer, Stader Polizei sucht Schubkarren- und Gartengeräte-Eigentümer

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Golfclubrestaurant ein

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Zeit zwischen Sonntag, 20:15 h und Dienstag, 10:00 h Buxtehude-Daensen nach dem Einschlagen eines Fensters in die Küche des dortigen Golfclubrestaurants eingestiegen und haben dann im Inneren im Barbereich eine Geldbörse mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet.

Mit dem Diebesgut konnten der oder die Täter anschließend unbemerkt die Flucht antreten. Der angerichtete Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Polizei Buxtehude sucht Helmeigentümer

In einem derzeit bei der Buxtehuder Polizei geführten Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts auf einen rollerdiebstahl sind zwei Motorradhelme bei den beiden Beschuldigten im Alter von 21 und 27 Jahren aus Buxtehude und Lingen aufgefunden worden, für die keine eindeutigen Eigentumsnachweise erbracht werden konnten.

Hier gehen die Ermittler davon aus, dass die Helme an einem anderen Tatort entwendet wurden und bittet nun Zeugen, die Angaben zu deren Herkunft machen können, sich unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

3. Stader Polizei sucht Schubkarren- und Gartengeräte-Eigentümer

Am Sonntag gegen 17:45 h wurde der Polizei eine verdächtige Person mit einer Schubkarre in der Mittelstraße in Stasde gemeldet.

Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte der Stader Polizeiwache stellte sich heraus, dass der 46-jährige Mann tatsächlich eine Schubkarre mit Gartengeräten, einem Computer-Bildschirm sowie einer Tastatur bei sich hatte. Da für die Herkunft keine plausible Erklärung geben konnte, wurden die Gegenstände zunächst sichergestellt.

Die Ermittler der Polizeiinspektion Stade sind nun auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragen:

"Wer kennt die hier abgebildeten Gegenstände und kann Angaben zu deren Herkunft machen?"

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

