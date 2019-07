Polizei Wuppertal

POL-W: W Handyraub am Loh

Wuppertal (ots)

Gestern Nachmittag (06.07.2019) raubte ein Unbekannter ein Handy aus einem Geschäft am Loh in Wuppertal. Gegen 16.00 Uhr hielt sich der Täter vor dem Ladenlokal an der Rudolfstraße auf. Da er der Inhaberin suspekt vorkam und augenscheinlich nicht zu ihrer Kundschaft gehörte, wollte sie die Eingangstür schließen. Der Täter drückte die Tür jedoch mit Gewalt auf, schubste die Frau zur Seite und nahm ein Handy von einem Tisch mit. Anschließend flüchtete der Räuber in Richtung Loh. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 28-30 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß,kurze blonde Haare, fast Glatze, trug ein Nasen-Piercing, kariertes Hemd (Farbe unbekannt) und darüber eine beigefarbene Sweatshirt Weste. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter 0202 / 2840 entgegen. (cw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Leitstelle

Telefon: 0202 / 284 - 0



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell