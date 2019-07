Polizei Wuppertal

POL-W: W Getreidefelder brannten in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brannten gestern Nachmittag (06.07.2019) etwa acht Hektar Getreidefelder am Frankholzhäuschen in Wuppertal. Gegen 13.40 Uhr entdeckten Landwirte während der Feldarbeit die auflodernden Flammen und alarmierten die Feuerwehr. Anschließend beteiligten sich mehrere Helfer mit ihren Landmaschinen an den Löscharbeiten der Feuerwehr. Der Brand war nach etwa zwei Stunden gelöscht. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zu Ursache dauern an. (cw)

