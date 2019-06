Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Taschendieb festgenommen

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

Bundespolizisten nahmen Sonntagmorgen einen Mann vorläufig fest, der einem schlafenden S-Bahn-Fahrgast das Handy stehlen wollte.

Gegen fünf Uhr beobachteten Zivilfahnder der Bundespolizei am Bahnhof Westkreuz, wie ein 28-Jähriger in der S-Bahn der Linie S42 einem schlafenden Reisenden das Smartphone, welches er in der Hand hielt, entwendete. Ein aufmerksamer Zeuge hielt den polnischen Staatsangehörigen fest, sodass er die Bahn nicht verlassen konnte. Die Beamten nahmen den Dieb daraufhin vorläufig fest, stellten bei ihm das Handy sicher und gaben es dem Opfer zurück.

Die Bundespolizei leitete gegen den 28-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Dieb wieder auf freien Fuß.

