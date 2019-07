Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand einer Garage

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zum Freitag (12.07.2019) hat an der Riesenbecker Straße eine Garage gebrannt. Die Bewohner des Hauses waren gegen 23.45 Uhr durch Geräusche darauf aufmerksam geworden. Als sie nachschauten, sahen sie das Feuer in der Garage, an der sich ein angebauter Nebenraum befindet. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohngebäude konnte verhindert werden. Es ist nach ersten Schätzungen ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstanden, der bei ungefähr 20.000 Euro liegen dürfte. Neben dem Gebäude sind darin gelagerte Gegenstände, unter anderem drei Motorroller und eine Kreissäge beschädigt worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandstiftung haben sich bisher nicht ergeben.

