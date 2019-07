Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Schläger fest

Düsseldorf (ots)

Bei den grenzpolizeilichen Einreisekontrolle am Wochenende aus Marrakech wurde durch die Bundespolizei ein gesuchter Straftäter festgestellt, der zur Festnahme ausgeschrieben war. Aufgrund eines bestehenden Untersuchungshaftbefehl endete die Reise eines 20-Jährigen am Düsseldorfer Flughafen. Das Amtsgericht Dinslaken hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben, weil ihm gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Der Deutsche soll im März 2017 in Voerde mit zwei anderen Beteiligten auf einen Jugendlichen eingeschlagen haben. Kurze Zeit später soll einer der Angeschuldigten bei einem erneuten Zusammentreffen den Vater des Jugendlichen mit einem Schlagring verletzt haben. Während der Mann am Boden lag, sollen die Angeschuldigten auf den Vater eingetreten haben. Da der Deutsche Mitte Mai nicht zu seiner Hauptverhandlung erschien und unentschuldigt fehlte, erließ das Amtsgericht diesen Haftbefehl. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Außerdem wurden vier weitere Personen festgenommen, die jedoch die Freiheitsstrafe umgehen konnten, in dem sie die Geldstrafe bezahlten. Insgesamt wurden die Geldstrafen in Höhe von 1.474,- Euro bei der Bundespolizei beglichen.

