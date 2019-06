Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei und Königliche Marechaussee bei gemeinsamer Fahndung erfolgreich - Drogenschmuggler mit 4,5 Kilogramm Marihuana festgenommen

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei und ein Beamter der Königlichen Marechaussee haben am Donnerstag in der Nähe des ehemaligen Grenzübergangs Aachen-Vaalserquartier einen Drogenschmuggler festgenommen. Bei der Kontrolle durch die Beamten konnte dieser keinen Führerschein vorweisen. Zudem wirkte er sehr nervös. Bei der anschließenden Nachschau im Kofferraum wurden in zwei Tragetaschen über 4,5 Kilogramm Marihuana aufgefunden. Die Person wurde festgenommen und das Marihuana beschlagnahmt. Die aufgefundenen Betäubungsmittel haben einen geschätzten Schwarzmarktwert von über 13.000,- Euro. Der Beschuldigte wurde zum Bundespolizeirevier in Eschweiler verbracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mit den aufgefundenen Betäubungsmitteln an die Zollfahndung Aachen übergeben. Diese hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und führt den Beschuldigten am Freitag dem Haftrichter vor.

