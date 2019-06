Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Baggerdiebstahl in Sulingen - Unfallflucht in Lemförde ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Baggerdiebstahl

In dem Tatzeitraum vom 17.06.2019 (Montag) bis 18.06.2019 (Dienstag) wurde in Sulingen, Nienburger Straße, ein gelber Kettenbagger entwendet. Dieser befand sich im Bereich einer Baustelle auf einem Wirtschaftsweg Richtung Lindern. Der Bagger muss mit einem Tieflader oder anderem großen Fahrzeug abtransportiert worden sein. In den Abendstunden des 17.06.19 wurde im Bereich der Baustelle ein grüner Traktor mit einem Tieflader beobachtet. Mit diesem Gespann wurde der Kettenbagger vermutlich abtransportiert. Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Traktor mit Tieflader beobachtet haben und nähere Angaben (Kennzeichen, Fahrtrichtung) machen können, sich unter 04271 / 9490, bei der Polizei Sulingen zu melden.

Lemförde - Unfallflucht

Bereits am letzten Samstag, 15.06.2019, in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 20.30 Uhr, wurde in Lemförde, Burggraben, ein Pkw beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken einen Renault beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Renault einer Barnstorferin wurde am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Lemförde, 05443 / 2872, entgegen.

Weitere Meldungen liegen wegen einer technischen Störung nicht vor.

