Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Schulen in Syke und Weyhe - Körperverletzung in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Einbruch

In der Zeit von Samstag den 15.06.19, 08:30 Uhr, bis Montag den 17.06.19, 06:50 Uhr, kam es in Kirchweyhe in der Hauptstraße zu einem Einbruch in der dortigen Schule. Noch unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Gebäude an einer Fluchttür, indem sie durch ein auf Kipp stehendes Fenster einstiegen. Im Gebäude verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Sekretariat und entwendeten dort Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Diepholz - Diesel abgesaugt

Das letzte Wochenende nutzten unbekannte Täter und saugten Dieselkraftstoff aus LKW ab. Insgesamt acht Lkw waren auf einem Werksgrundstück an der Vechtaer Straße abgestellt. Die Täter verschafften sich durch einen Maschendrahtzaun Zugang zum Werksgelände. Aus acht abgestellten Lkw wurde anschließend der Dieselkraftstoff abgesaugt. Die konnten danach unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, 05441 / 9710, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In der Zeit von Samstag, den 15.06. bis Montag, den 17.06.19 kam es zu einem Einbruch in ein landwirtschaftliches Wohngebäude in Engeln. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Wohnhaus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Die Eigentümer befanden sich zur Tatzeit nicht im Haus. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 entgegen.

Syke - Einbruch und Sachbeschädigung an Schulen

In der Zeit von Samstag, den 15.06. bis Montag, den 17.06.19 wurde das Gebäude der Ganztagsschule an der Ferdinand-Salfer-Straße durch unbekannte Täter mit Graffiti besprüht. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

In der Nacht zu Dienstag kam es zu einem Einbruch in die Grundschule in Syke. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in die Schule an der Lindhofstraße ein und entwendeten Wertgegenstände. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/969-0 entgegen.

Sulingen - Körperverletzung

Am Freitag, 14.06.2019, 23:10 Uhr, schlugen drei bislang unbekannte Täter in Sulingen, Lange Straße, unvermittelt einen 53-jährigen Mann nieder. Der 53-Jährige schlug mit dem Kopf auf den Boden und blieb dort bewusstlos mit einer Kopfwunde auf dem Gehweg liegen. Bei einem der Täter soll es sich um einen ca. 1,85 Meter großen stämmig wirkenden Mann gehandelt haben, der mit einem weißen Oberteil bekleidet war. Der Mann trug eine Kurzhaarfrisur mit dünnen Koteletten und wurde als südländisch wirkend beschrieben. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

