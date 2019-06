Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche und Körperverletzung in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Einbruch

In der Zeit vom Freitag 14.06.2019, 17.45 Uhr bis Samstag 15.06.2019, 13.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in Sulingen, Lange Straße, in eine Anwalts- und Notarkanzlei ein. Sie brachen einen Schrank auf, konnten aber kein Diebesgut erlangen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 700.-Euro.

In der gleichen Nacht brachen Unbekannte in Sulingen, Lindenstraße, in ein Restaurant ein. Hier liegen bislang noch keine Erkenntnisse über mögliches Diebesgut vor. In beiden Fällen bitte die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, um Hinweise.

Sulingen - Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 16.06.2019, 02.30 Uhr, kam es im Stadtgebiet Sulingen, Galtener Straße und Lange Straße zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Personengruppen mit ca. 13 Beteiligten. Dabei erlitten die Opfer Kopfverletzungen und Schürfwunden. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind noch unbekannt und werden von der Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

