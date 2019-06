Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Schwaförden (Landkreis Diepholz) - Tragischer Unglücksfall ---

Diepholz (ots)

Bei einem tragischen Unfall im Waldpädagogikzentrum Hahnhorst in der Nähe Schwafördens ist heute ein 10-jähriger Junge tödlich verunglückt.

Der 10-Jährige war gestern mit seiner Schulklasse aus Wolfsburg zu einer Klassenfahrt angereist. Heute Vormittag, nach dem Frühstück, geriet der Junge beim Spielen mit Mitschülern unter einen auf Schienen stehenden Wagen.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen verstarb der 10-Jährige noch an der Unglücksstelle.

Die Schulklasse, Lehrer und Mitarbeiter des Zentrums wurden von Sanitätern und Seelsorgern betreut. Die Klassenfahrt wurde abgebrochen und die Schulklasse trat unter Begleitung von Seelsorgern die Heimreise an. Auch in Wolfsburg wurde die Klasse von der Schule, den Eltern und Betreuungspersonen in Empfang genommen.

