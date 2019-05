Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Einbruchdiebstahl in die Druckerei Satz & Druck in Elze, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) In der Tatzeit vom 29.05.2019, 17:00 Uhr, bis 31.05.2019, 11:00 Uhr ist in die Druckerei Satz & und Druck im Elzer Gewerbegebiet Mühlenfeld eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges im Tatzeitraum im Bereich der Sehlder Straße gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell