Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl eines Zigarettenautomaten

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Nachdem es in der Nacht vom 26.05.2019 zum 27.05.2019 zum Diebstahl eines Zigarettenautomaten in der Straße An der Pauluskirche gekommen ist (hiesige Pressemeldung vom 28.05.2019, 12:17 Uhr) versuchten bisher unbekannte Täter in der vergangenen Nacht (28./29.05.2019) einen Zigarettenautomaten in der Hermannstraße in Hildesheim zu entwenden. Dabei wurden sie von einem aufmerksamen Zeugen gestört.

Den Ermittlungen zufolge war es gegen 03:30 Uhr, als ein Zeuge in der Hermannstraße Krach vernahm. Bei einer Nachschau stellte er drei Männer fest, die mit Werkzeugen an einem Zigarettenautomaten, der an einer Hauswand in der Hermannstraße befestigt war, herumhantierten. Nach Ansprache durch den Zeugen entfernten sich die Männer kurzzeitig, kamen jedoch kurz darauf wieder, um sich weiter an dem Automaten zu schaffen zu machen. Der Zeuge sprach sie erneut an und alarmierte die Polizei. Die Männer entfernten sich daraufhin in Richtung Cheruskerring.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen verlief ergebnislos. Der Automat, der bereits aus der Verankerung gelöst war, wurde sichergestellt.

Zur Beschreibung der drei Männer ist lediglich bekannt, dass einer einen hellen und ein anderer einen dunklen Kapuzenpullover anhatte. Ein Zusammenhang zum Diebstahl in der Straße An der Pauluskirche ist nicht auszuschließen und wird geprüft.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 entgegen.

