Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mercedes Sprinter von Firmengelände in Hildesheim entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht vom 27.05.2019 zum 28.05.2019, zwischen 20:30 Uhr und 07:30 Uhr, wurde von einem Firmengelände in der Schinkelstraße in Hildesheim ein weißer Mercedes Sprinter entwendet.

Die geschädigte Firma befindet sich in der Schinkelstraße direkt neben der Halle 39 in Hildesheim. Das betreffende Fahrzeug war auf einem Parkplatz hinter dem Firmengebäude abgestellt, welcher sowohl von der Gropiusstraße als auch von der Käthe-Paulus-Straße erreichbar ist.

Der Sprinter wurde am Abend des 27.05.2019 von einem Firmenmitarbeiter auf dem Parkplatz abgestellt. Am darauffolgenden Morgen wurde das Fehlen des Fahrzeuges festgestellt.

Das Sprinter verfügt über das sogenannte Keyless-Go-System. An den Seiten befinden sich links- und rechtsseitig rot-weiße Aufkleber. Das fünfeinhalb Jahre alte Fahrzeug hat einen geschätzten Zeitwert von ca. 15.000 Euro.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit dem Diebstahl eventuell etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

