Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zigarettenautomat von Hausfassade gerissen und entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht vom 26.05.2019 zum 27.05.2019 wurde in der Straße An der Pauluskirche ein Zigarettenautomat samt Inhalt mit Brachialgewalt von einer Hauswand gerissen und abtransportiert.

Laut vorliegenden Erkenntnissen lag die Tatzeit am 27.05.2019, zwischen 01:30 Uhr und 02:00 Uhr. Der betreffende Automat war zuvor an einer Hausfassade neben einem Imbiss in der Straße An der Pauluskirche angebracht gewesen.

Es ist zu vermuten, dass das Gerät anschließend mit einem Fahrzeug abtransportiert worden ist.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren fünfstelligen Betrag.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang eventuell Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

