Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Imbiss - Bargeld, Zigaretten und Alkohol entwendet

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Zwischen dem 26.05.2019, 16:00 Uhr, und dem 27.05.2019, 05:20 Uhr, kam es in der Bavenstedter Straße in Hildesheim zu einem Einbruch in einen Imbiss. Unbekannte Täter entwendeten dabei vorgefundenes Bargeld, Zigaretten sowie Alkoholika.

Der betroffene Imbiss befindet sich in der Bavenstedter Straße zwischen der Herbert-Quandt-Straße und der Borsigstraße. Den Ermittlungen zufolge verschafften sich unbekannte Täter Zugang in das Objekt, indem sie eine Hintertür gewaltsam öffneten. Hiernach durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Verkaufsraum stießen sie in der Kasse auf Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zudem entwendeten sie mehrere Flaschen Alkoholika, deren Anzahl ebenfalls noch unbekannt ist. Ferner wurden mehrere Schachteln Zigaretten gestohlen.

Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach vorläufiger Schätzung auf 350,00 Euro.

Zeugen, denen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit dem Einbruch aufgefallen sind, werden gebeten sich der Polizei Hildesheim unter der Nr. 05121/939-115 zu melden.

