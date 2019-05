Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht in Dingelbe

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (N0)

Am Montag, 27.05.2019 parkte eine Anwohnerin gegen 19:30 Uhr ihren blauen PKW Seat in der Konrad-Adenauer-Straße in Dingelbe vor ihrem Wohnhaus. Der PKW stand auf der Fahrbahn am rechten Fahrbahnrand. Als die Frau ihren PKW am Dienstag, 28.05.2019 gegen 09:30 Uhr wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass der linke Aussenspiegel abgebrochen war. Teile der Kunststoffverkleidung des Spiegels lagen in der Gosse. Offensichtlich ist ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug so dicht am geparkten PKW vorbeigefahren, dass es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam. Am geparkten PKW ist durch den Unfall ein Sachschaden von ca. 100 Euro entstanden. Welche Beschädgungen am Fahrzeug des Unfallflüchtigen vorhanden sind, kann nicht gesagt werden. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallflüchtigen werden unter der Rufnummer 05063-9010 von der Polizei in Bad Salzdetfurth entgegen- genommen.

