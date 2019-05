Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht Sarstedt, Burgstraße, Höhe Hausnr 12, Rtg. Steinstraße

Hildesheim (ots)

Sarstedt. Am 28.05.2019, gegen 13.15 Uhr, befährt eine 67 aus Laatzen mit ihrem schwarzen Pkw Mazda, CX-3,die Burstraße aus Rtg. Weichsstraße in Rtg. Steinstraße. Auf dem rechten Gehweg fährt neben ihr ein Radfahrer in gleicher Richtung. Plötzlich gerät dieser ins Schlingern und stürzt gegen den vorderen rechten Kotflügel des Pkw und beschädigt diesen. Nachdem der jugendliche Radfahrer, ca. 14 Jahre alt, dunkelblonde Haare, ca. 160 cm groß mit Mountainbike angegeben hatte, dass ihm nichts passiert sei entfernte er sich mit seinem Rad. Am Pkw entstand ein Schaden, der auf ca. 300,00 Euro geschätzt wird. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Radfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Sarstedt unter Tel.-Nr.: 05066/985-0

