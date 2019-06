Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Starke Rauchentwicklung durch Feuer am Mainufer

Frankfurt am Main - Ostend (ots)

(am) Am späten Sonntagabend gegen kurz nach 20:00 Uhr waren Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 40 mit der Drehleiter auf der Rückfahrt von einem Einsatz und konnten eine Rauchentwicklung im Bereich des Mainufers an der Franziusstraße in Höhe der Staustufe wahrnehmen. Trotz der sofortigen Nachalarmierung weiterer Kräfte, brannten bereits Ufer und Böschung auf einer Länge von etwa 150 Metern. In diesem Bereich waren auf dem Gelände zwischen Straße und Main Boote, Wohnwagen, Holz und andere Baumaterialien abgestellt oder gelagert. Diese wurden zügig von den Flammen erfasst. Weiterhin kam es zu mehreren Explosionen von Propangasflaschen. Es kam zu einer weithin sichtbaren Rauchentwicklung.

Durch die Einsatzkräfte wurde eine sofortige Brandbekämpfung mit mehreren Rohren und einem Wasserwerfer eingeleitet. Zur Brandbekämpfung vom Main aus, wurde das Feuerlöschboot hinzualarmiert. Dieses kam wegen der greifenden Maßnahmen nicht mehr zum Einsatz. Nach etwa 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle.

Es sind umfangreiche Nachlöscharbeiten notwendig, um die Glutnester abzulöschen. Zum Berichtszeitpunkt dauern diese noch an. Verletzt wurde bislang niemand.

Gegenwärtig sind rund 45 Einsatzkräfte von Freiwilliger und Berufsfeuerwehr im Einsatz.

Über Brandursache und Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden. Dies ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Andreas Mohn

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell