Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Es wird eine Geschädigte/ein Geschädigter gesucht. Am Montagvormittag (08.07.2019), gegen 10.15 Uhr, wurde ein weißer Pkw auf dem Parkplatz vor der Sparkasse in Laggenbeck, Mettinger Straße, bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich bei der Polizei gemeldet. Das andere Fahrzeug konnte nicht näher beschrieben werden. Diese Fahrerin/dieser Fahrer oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 05451/591-4315.

