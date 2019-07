Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall/Flucht

Emsdetten (ots)

Eine Autofahrerin parkte ihren Audi am Montag (08.07.2019), in der Zeit von 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr, auf dem Parkplatz Neubrückenstraße 2, gegenüber dem dortigen Ärztehaus. Bei der Rückkehr stellte sie einen Streifschaden an der Beifahrerseite/Kotflügel vorne rechts fest. Die Anstoßhöhe ist von 46 cm bis 70 cm. Es konnte blauer und weißer Fremdlack gesichert werden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen treffen zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon 02572/9306-4415.

