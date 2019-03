Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Duisdorf: Farbschmierereien in Sporthalle - Staatsschutz ermittelt

Bonn (ots)

Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu Farbschmierereien in der Sporthalle Duisdorf aufgenommen. Die Halle an der Schmittstraße wird derzeit saniert.

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag (22.03.2019) und Montagmorgen (25.03.2019) besprühten bislang Unbekannte mehrere Wände in den Räumen der Sporthalle mit Hakenkreuzen und SS-Runen in grünem Lack. Außerdem wurden einige Kupferrohre aus dem Innenbereich gestohlen. Wie die Unbekannten in die Halle gelangen konnten, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 beim Staatsschutz 1 der Bonner Polizei zu melden.

